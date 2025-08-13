  • 會員
恒大退市 | FOCUS | 從恒大、華南城，看國資救市困局

13/08/2025

　　「世界500強」、「胡潤中國首富」，再響亮的名號，也改變不了恒大（03333）將於本月25日摘牌的終局。無論是慷慨馳援的國資金主，還是炒作利空出盡的散戶，都淪為時代的炮灰。加上華南城（01668）周二（12日）遭勒令清盤，國資一地雞毛的境遇，警示地產下行周期無人獨善其身。

 

監管約談四年後摘牌

 

　　從人行、銀保監2021年8月19日公告約談恒大高管，到2025年8月22日上市last day，再次印證「字少事大」的東方哲學。

 

　　自2009年11月登陸港股，恒大憑藉「高槓桿、高周轉、低成本」的商業模式，市值從700億元伊始攀升至巔峰時期逾4000億元，老闆許家印2017年問鼎中國首富，惟背後代價是2.39萬億元天量負債（截至2023年6月）。

 

　　更令人嘆息的是一眾小股民和國資。儘管恒大暴雷後，股價從最高近30元一路跌至「毫子股」，2023年10月3日，仍因押注「利空出盡（許家印正式落馬）」而單日最多飆升42%。押錯寶的更有廣深國資，其中以深圳安居集團（原深圳人才安居集團）2020年11月以200億元承接恒大4.7%股權最為唏噓，僅一年之後，該筆權益工具投資就減值近59%。

 

深廣、合肥國資踩雷

 

　　同樣踩雷的還有2017年出資55億元獲恒大1.76%股權的深圳控股，以及2020年、2021年出資100億獲恒大4.8072%股權的廣州城投。此外，安徽國資合肥建工，確定本月底解散全體員工，為這間擁有67年歷史的國企畫上句號，一大主因即是涉及恒大的巨額工程款變為壞帳。

 

　　恒大壽終正寢，留下的後遺症仍需時消化，據清盤人最新進展報告顯示，涉及187份債權證明的債務負擔達3500億元。現在的問題是，下一個的「雷」是誰？

 

　　以昨日遭頒令清盤的華南城為例，其大股東亦為國資背景的深圳特區建設集團。而上半年預計虧損逾百億的萬科（02202），僅7月至今，就獲大股東深鐵集團馳援不逾87.98億元借款，但相比逾3658億元（截至一季度末）的有息負債僅屬杯水車薪。

 

內房量價齊跌或未止

 

　　更悲觀的是，儘管內地70大中城市6月新房價格錄8個月來最大按月跌幅（0.27%），卻未能提振買家入市意欲，7月首23天，杭州、深圳、上海、廣州、成都的新房銷售面積按月分別跌36%、23%、17%、11%、11%。

 

　　2021年初因下調恒大評級至「賣出」，而聲名鵲起的瑞銀房地產研究主管林鎮鴻最新指，內房銷售勢頭平平，如果情況持續，復甦將比預期來得更晚。而4月時，他曾表示轉向看多內房。


　
　　恒大的歷史性退市，顯示「國資入局」非但非靈丹妙藥，更恐淪眼光失準、決策失誤的犧牲品。下半年更大力度推動樓市止跌回穩，繼北京最新撤銷五環外地區限購，各地勢加碼出招。　

 

撰文:金子安

