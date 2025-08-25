  • 會員
恒指擴容 | FOCUS | 三新貴破「染藍魔咒」，港股變幻正當時

25/08/2025

　　港股藍籌榜距離100隻的終極目標再近一步－－恒指公司公布最新季檢結果，將成分股由85隻增至88隻，泡泡瑪特（09992）、中電信（00728）、京東物流（02618）三新貴周一（25日）更齊破「染藍魔咒」，或預示中資股攻勢未完。值得留意的是，三新貴都曾遭遇失意時刻，泡泡瑪特2月、5月兩度染藍大熱倒灶，中電信、京東物流曾雙雙淪紅籌棄子，背後反映何市場邏輯？

 

「染藍魔咒」未應驗

 

　　「染藍」是詛咒，還是祝福？看看2020年9月「染藍」的阿里（09988），股價至今仍較彼時腰斬；2021年6月「染藍」的碧桂園服務（06098），去年6月遭剔除時，股價蒸發逾九成。

 

恒指擴容 | FOCUS | 三新貴破「染藍魔咒」，港股變幻正當時

泡泡瑪特成第一隻染藍的新零售股，折射港股變幻時。

 

　　不過，「染藍魔咒」似並不適用三新貴，泡泡瑪特周一半日破頂高見331元，京東物流勁飆7.6%，中電信亦升0.8%。究其原因，一是業績基本面，三間公司上半年淨利分別按年增363%、13.9%、5.5%；二是流動性改善，包括資金從債市、存款的搬家效應，望延續中港股市上攻動能。

 

進進出出顯優勝劣汰

 

　　在今次同時榮膺藍籌、紅籌雙料之前，泡泡瑪特2月、5月兩次染藍未果；中電信2020年11月、京東物流2024年8月，更曾遭恒指公司剔除出國企指數，最新翻身晉級藍籌。相比之下，當時頂替京東物流染紅的極兔速遞（01519），最新遭剔除出中國企業指數，或折射核心競爭力此消彼長，以及恒指公司篩選機制愈加傾向優勝劣汰。

 

恒指擴容 | FOCUS | 三新貴破「染藍魔咒」，港股變幻正當時

去年頂替京東物流染紅的極兔速遞，最新遭剔除出中國企業指數。

 

　　事實上，自恒指1969年面世，除了中電（00002）、煤氣（00003）、匯控（00005）、電能實業（00006）屹立不倒，成分股進進出出屢見不鮮。例如，新世界（00017）曾「兩進兩出」，從1973年首次染藍，到2003年5月遭剔除，到2005年再次入選，最後到去年11月遭剔除。

 

金融、地產比重續降

 

　　截至最新7月，恒指金融業、地產建築業比重續降至33.3%、3.85%，非必需消費、資訊科技業比重則升至25.3%、18.3%，而泡泡瑪特更是第一隻染藍的新零售股。

 

　　當新消費、智能化、統一大市場為代表的新經濟勢力稳步進入市場核心圈層，港股的想象力不再局限傳統的ATM，恒指「有波幅無升幅」的歷史或亦將變幻。

撰文:金子安

