  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

美團 | FOCUS | 燒錢反擊守市佔，美團不甘只「送飯」

28/08/2025

　　贏了訂單、月活，輸了盈利、股價，到底是「得」是「失」？中國外賣一哥美團（03690）放榜，迎戰阿里（09988）、京東（09618）力保市佔率的代價，最終反映於二季度淨利（經調整）按年重挫89%，惟至暗時刻料第三季才見真章。周四（28日）半日暴瀉10%錄新低，未來能否絕地翻身？

 

主業淨利重挫，新業務虧損擴

 

　　從外賣業務掌舵人王莆中的「我們不想捲、但不能不反擊」，到創始人王興的「最優先考慮市佔率，而非盈利」，美團今次令市場大跌眼鏡的財報，可謂是必然。

 

　　二季度，營收按年增11.7%至918億（人民幣．下同），7月日訂單量峰值刷新1.5億單紀錄，BUT，經調整淨利按年重挫89%至15億（預期：99億），經營利潤率大降19.4個百分點至5.7%，背後是銷售成本（主因提高騎手補貼）、銷售及營銷開支（主因外賣推廣激勵）分別按年飆升67%、24%，至逾614億元、225億元。

 

美團 | FOCUS | 燒錢反擊守市佔，美團不甘只「送飯」

美團為應對外賣大戰提升騎手補貼，令二季度銷售成本按年飆升67%。

 

　　此外，被視作美團第二增長曲線的新業務（包括美團閃購、浣熊厨房、小象超市、海外Keeta等），二季度虧損同按年擴大43%至19億元。

 

至暗時刻，料第三季才見真章

 

　　「蠟燭兩頭燒」的殘酷現實，不單是拜4月以「百億補貼」燃點外賣「三國殺」的京東所賜，更有多年對美團毫無還手之力的餓了麼遲來的復仇。王興於績後電話會上稱，預計第三季核心本地商業業務（主要為外賣）將現「重大虧損」。換言之，美團早市103.1元新低恐低處未算低。

 

美團 | FOCUS | 燒錢反擊守市佔，美團不甘只「送飯」

外賣平台龍頭美團，遭京東、餓了麼左右夾擊。

 

　　最堪憂的是，儘管京東較早時揭盅的包括外賣的「新業務」，二季度勁蝕147.8億元（按年擴大212%），但僅佔總營收的3.9%；阿里雖尚未就二季度放榜，但包括外賣的「本地生活集團」業務，亦僅佔總營收的6.8%（首季計）；相比之下，美團的「核心本地商業」佔總營收71%。換言之，外賣對京東、阿里而言，可謂小賭怡情，對美團卻攸關生死存亡。

 

浣熊、小象、快樂猴多路出擊

 

　　對此，美團已多路出擊，試圖構建更多場景的即時零售生態，包括去年籌建的集中式外賣廚房「浣熊食堂」，目前已開放北上廣深杭加盟；主打生鲜食雜30分鐘快送的「小象超市」擬逐步擴展至所有一二線城市；社區折扣超市「快樂猴」首店據報周五（29日）亦將於杭州開業。

 

美團 | FOCUS | 燒錢反擊守市佔，美團不甘只「送飯」

主打生鲜食雜30分鐘快送的「小象超市」擬逐步擴展至所有一二線城市。

 

　　聲言「在競爭中成長起來」的美團，APP月活突破5億，閃購業務日均單量按年增32%，客單價達85元，或預示用戶粘性在慘烈血戰中提升。不過，當王興強調，待行業競爭回歸理性，「就會看到我們的優勢，創造更多的價值」，仍需資本市場背書。

撰文:金子安

樂本健獨家優惠：【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：25/8-26/8/2025，早上10時開搶！即上healthsmart.com.hk► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

08112

基石金融

0.164

異動股

09660

地平線機器人－Ｗ

9.110

異動股

02050

三花智控

31.820

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,575.47
    +10.24 (+0.022%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,489.97
    +8.57 (+0.132%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,673.20
    +83.06 (+0.385%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升56.511
變動率︰+1.541%
較港股︰+0.55%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升453.490
變動率︰+1.518%
較港股︰+0.82%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升73.113
變動率︰+1.433%
較港股︰+0.85%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.625
變動率︰-2.445%
較港股︰-5.89%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.535
變動率︰+7.415%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.150
變動率︰+4.396%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升137.590
變動率︰+2.297%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.440
變動率︰-1.915%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升126.260
變動率︰+2.901%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌342.113
變動率︰-2.142%
PFE
輝瑞
按盤價(USD)︰跌24.517
變動率︰-2.207%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌24.345
變動率︰-3.008%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/08/2025 12:37 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/08/2025 12:37 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08112 基石金融
  • 0.164
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 9.110
  • 02050 三花智控
  • 31.820
  • 01211 比亞迪股份
  • 112.000
  • 01997 九龍倉置業
  • 22.720
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 24.680
  • 目標︰$27.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.620
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 23.080
  • 目標︰$25.00
  • 02618 京東物流
  • 12.780
  • 目標︰--
  • 00316 東方海外國際
  • 141.200
  • 目標︰$155.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 101.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.450
  • 00388 香港交易所
  • 449.800
  • 00700 騰訊控股
  • 594.000
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 30.480
  • 目標︰$35.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 324.400
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 49.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/08/2025 17:11  《盤後部署》北水淨流出急擴美團未宜撈底，地平線價量齊升望破頂

28/08/2025 16:59  理想汽車(2015)次季純利跌0.9%，經調整盈利跌2.3%

28/08/2025 18:27  商湯(00020)中期虧損收窄至14.8億人幣，不派息

28/08/2025 17:40  中芯(00981)中期純利按年升35.6%至3.2億美元，不派息，收入增22%至44.56億美元

28/08/2025 17:08  澳博(00880)中期虧損擴大至1.8億元，不派息

28/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２０４億元，買中芯沽盈富基金

28/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】美團績遜預期遭花旗摩通降級，多行升安踏目標

28/08/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７９５７，隔夜拆息較上日軟至３厘

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從坤卦看特普會後的俄烏局勢：止戰之日能提早來臨？（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指力保升勢，普京、金正恩等26位領袖出席閱兵新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤後部署 | 北水淨流出急擴美團未宜撈底，地平線價量齊升望破頂新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國政府宣布上調國民最低工資，打工仔福音？或經濟困境下更難受聘？
人氣文章

政政經經．石鏡泉

又試25000
人氣文章

Shopping What’s On

北上配眼鏡安心Get！ Eziwish專業貼心 本月推大牌鏡框震撼優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

IG 大熱 Pink Salt Trick：減肥補水兼排毒？營養師逐一拆解！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

香港凍齡女神代表！43歲阿Sa蔡卓妍的童顏美容秘方：妝前按摩法、化妝小撇步
人氣文章

Beauty

Louis Vuitton 首個彩妝系列來了！過千元的奢華唇膏和眼影盤，你會入手嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫八字五行調理在過敏性鼻炎中的應用：醫案分析（上）
人氣文章
營養師拆解痛風飲食迷思：燕麥屬低嘌呤還是中嘌呤食物？痛風患者可否進食？新文章
人氣文章
「世上最仁慈法官 」Frank Caprio胰臟癌逝世，享年88歲，美國羅德島州降半旗哀悼
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 00:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪28/08/2025
易經看世界 | 從坤卦看特普會後的俄烏局勢：止戰之日能提早來臨？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處