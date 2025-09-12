  • 會員
預製菜 | FOCUS | 羅永浩「背刺」西貝，三巨頭齊競逐透明化

12/09/2025

　　瑞典肉丸、金湯酸菜魚、爆漿拉絲菠蘿包……「預製」食品無處不在。然而，港人北上熱門食店之一的西貝，近日卻因「預製菜」指控陷入輿論風波。創始人賈國龍誓言對「吐槽」的網紅羅永浩興訟，並宣布後厨「開放參觀」。聯想美團、京東、阿里分別進軍浣熊食堂、七鮮小厨、高德掃街榜，折射餐飲業將告別流量內捲，真實、透明勢成核心競爭力。

 

網紅羅永浩：預製菜還那麼貴

 

　　今次風波始於羅永浩周三（10日）的一條微博，「好久沒吃西貝了……幾乎全都是預製菜，還那麼貴，實在是太惡心了……」這位以創業錘子手機、怒砸西門子冰箱、手撕方舟子而出名的網紅，最新背刺的對象西貝，為年營收逾60億人幣的西北菜連鎖巨頭。

 

網紅羅永浩的一條微博，將西北菜連鎖巨頭推上風口浪尖。

 

　　眼見賈老闆斥責「損害品牌形象」、誓言起訴，羅永浩宣布懸賞10萬元徵集「預製菜」證據，西貝隨即以周五（12日）起開放370家門店廚房供大眾參觀回擊。

 

　　事件迅速成為熱搜，焦點並非預製菜的功過，畢竟以「即食、即熱、即烹、即配」為特色的內地預製菜產業規模，預計今年將突破6000億元。令爭議持續發酵的，一是消費者的知情權，二是價值與價格匹配。

 

餐廳流量營銷勢轉為真實透明

 

　　曾幾何時，明爐現煮、即點即製被視作天經地義，然而眼下卻是從酒樓的預製點心，到餅店的急凍蛋糕，再到咖喱牛腩、梅花叉燒、冬瓜鴨腿湯……被坊間稱為「10間餐廳有6間」都以預製菜來降低成本。相比打工族在便利店吃一份即叮、即食的意粉飽肚，最令消費者不忿的，恐怕是以為吃的是「大廚現炒」，實際卻是「堂食袋裝」。

 

　　有鑒於此，不難理解京東推出七鮮小廚，主打「現炒現做　+ 透明廚房」；美團打造浣熊厨房，強調「全程可視可追溯」；針對餐飲業刷好評、買流量等公開的秘密，阿里最新祭出「高德掃街榜」，借用戶真實的「到店行為+信用評級」，打造新的評價體系挑戰「大眾點評」一家獨霸。

 

阿里祭出「高德掃街榜」，借用戶真實的「到店行為+信用評級」，打造新的評價體系。

 

　　從羅永浩、西貝的預製菜之爭，到外賣三國殺各方不約而同競逐透明化，「民以食為天」依然永恒，變的是致勝規則－－從流量營銷，轉為真實透明。西貝能否借「開放後厨」成功反擊羅永浩？幾可肯定的是，開放式廚房設計將是下一個食店潮流。

撰文:金子安

相關資料 - 

06163

彭順國際

0.248

異動股

03010

安碩亞洲除日

68.400

異動股

00839

中教控股

3.480

16款街頭小食熱量排名，營養師2招避開熱量炸彈
人氣文章
陳奕迅罕曬與胞兄合照震驚網民！似足雙胞胎 + 感恩英國留學時受保護
人氣文章
養生之道 │ 醫生分享細胞逆齡秘訣！每日飲齋啡 + 養生餐單助抗老防失智
