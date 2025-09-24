FOCUS | 最平「第五界」反高潮，「周期價值」左右車市變局

同一款智駕系統，「15.98萬元起」、「27.98萬元起」的SUV，誰更受捧？周二（23日）晚借「鴻蒙智行秋季新品發布會」正式登場的尚界H5、問界新M7，一小時大定分別1萬、3萬起跳，或顯示華為系「最親民車型」號召力未如預期。隨著新一代中產對智駕、續航、空間、保值率等綜合產品力的追求愈趨極致，從「價格標籤」轉向「周期價值」正左右車市新變局。

技術下沉，低估「既要且要」心態

8月20日，頭頂鴻蒙智行「第五界」光環的尚界H5，正式官宣內飾圖及預售時間，刺激上汽集團（滬：600104）當日股價漲停；一個多月後，尚界H5昨晚迎來正式上市，定價明明較問界新M7便宜整整12萬，一小時大定卻僅後者的三分一，拖累上汽股價周三（24日）一度急跌近8%。

華為的如意算盤是，之前「四界（問界、智界、享界、尊界）」已全面對標22萬-50萬級以上的中高端市場，現時以尚界介入15萬-20萬區間的主力市場， 跟比亞迪（01211）、吉利（00175）、零跑（09863）、小鵬（09868）等新舊勢力硬撼，進一步推升累計交付量（截至本月中錄93萬輛）。 然而，「骨感」的現實卻是，奢望憑「技術下沉」單一板斧致勝， 顯然低估了消費者的「既要且要」心態，例如當主流車企紛紛進軍800V電壓平台，尚界仍為400V。

理想生死戰，關注i6是否低價換量

相比華為借尚界試水「平價SUV+高階智駕普惠」路線，比亞迪、蔚來(09866)、理想（02015）、極氪似乎深諳「周期價值」，從38.98萬元起的全新騰勢N9，到40.68萬元起的蔚來ES8，乃至即將於周五（26日）及下周一（29日）上市的理想i6、極氪Zeekr 9X，最新SUV車型都競相擁抱中高端。

其中最值得期待的，是被大摩稱為理想「生死戰」的i6，創始人李想將此稱為「Model Y和小米YU7」兩種風格之外的「第三種」。現時的焦點是，理想會否回應大摩的呼聲，將此款「面向25萬至30萬元價格區間」的新車，激進定價至20-25萬元以實現銷量目標。

不過，有尚界低價卻暫未見爆款、反拖累上汽股價的前車之鑒，i6最終定價及訂單如何，將驗證「周期價值」的市場競爭新邏輯；而遭巴菲特清倉的比亞迪，能否借「高端化硬仗」王者歸來，拭目以待。

