  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

服務出口 | FOCUS | 促進服務出口，外貿謀「新硬核」

25/09/2025

　　茶飲、潮玩、短劇；雲服務、車聯網、碳管理……「Made in China」貨物貿易之外，「服務貿易」正追逐中國出口的另一硬核支柱。商務部周三（24日）領銜8部門發布《促進服務出口的若干政策措施》，誓要令上半年高達15%的增速更上層樓，扶持經濟、就業新動能之外，更旨在提升海外巧實力。

 

涵蓋運輸、旅遊、知識

 

　　繼去年8月國務院發布《促進服務消費高質量發展的意見》，商務部領銜多部門，接連就對內「擴大服務消費」、對外「促進服務出口」多招齊發。政策背景是，首8月國內服務零售額增長5.1%，高於同期商品零售的4.6%；上半年服務出口增長15%，亦高於同期商品出口的7.2%，足見潛力巨大。

 

服務出口 | FOCUS | 促進服務出口，外貿謀「新硬核」

上半年免簽入境的外國人錄1364萬人次，帶動同期旅遊服務出口1748.7億元。

 

　　何謂服務出口？以規模計最大的當屬「運輸」，跨境電商、中歐班列、集裝箱物流、海外碼頭運營等，皆屬此類；常見的還有「旅遊」，單計上半年，免簽入境的外國人錄1364萬人次，帶動同期旅遊服務出口1748.7億元；方興未艾的則是「知識密集型」，包括電信計算機及資訊服務、知識產權使用、研發/管理諮詢、個人文化和娛樂等。

 

雲、茶飲、影視齊發力

 

　　典型例子之一為阿里雲，目前在全球29個地區運營90個可用區，就在近日，其宣布計劃在巴西、法國、荷蘭首次設立雲計算地域節點，並擬擴建位於墨西哥、日本、韓國、馬來西亞、迪拜的數據中心。

 

服務出口 | FOCUS | 促進服務出口，外貿謀「新硬核」

「知識密集型」服務出口包括電信計算機及資訊服務、知識產權使用等。

 

　　而最吸引眼球的，則是短劇、茶飲、潮玩等充滿東方美學、中式特色的服務出口。就在本月中，霸王茶姬位於全美第七大購物中心、洛杉磯Del Amo Fashion Center的新店開業，上月喜茶亦首次進軍硅谷。此外，愛奇藝、騰訊旗下WeTV在東南亞狙擊Netflix，擬製作泰國、印尼等原創劇集。

 

賣方案、體驗大有空間

 

　　教育出海潛力也不容忽視，通過大規模在線開放課程（MOOCs）平台輸出中文教學資源，例如清華大學主辦的「學堂在線」，全球選課人次已達12.5億（截至2月），為全球排名第二的MOOCs平台。　

 

服務出口 | FOCUS | 促進服務出口，外貿謀「新硬核」

清華大學主辦的「學堂在線」，全球選課人次已達12.5億（截至2月）。

　

　　儘管風生水起，但相比全球服務出口規模相當於實體貨物出口規模的約三分一，中國的此比例僅為13%；以去年計，中國服務出口總額僅為全球一哥美國的約39%。換言之，未來「賣方案」、「賣體驗」、「賣場景」的服務出口發力仍大有空間。此不僅是經濟增長方式的轉型，更是國家巧實力的價值升級。

 

撰文:金子安

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01310

香港寬頻

6.860

異動股

02167

天潤雲

5.190

異動股

00436

新宇環保

0.097

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,907.58
    -213.70 (-0.463%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,576.41
    -61.56 (-0.927%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,190.86
    -307.00 (-1.365%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升70.873
變動率︰+1.228%
較港股︰-0.53%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.171
變動率︰-1.070%
較港股︰+0.02%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌107.417
變動率︰-1.216%
較港股︰+0.30%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.252
變動率︰-2.177%
較港股︰-0.66%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升26.500
變動率︰+0.876%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升43.448
變動率︰+0.831%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌29.025
變動率︰-1.040%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌170.700
變動率︰-3.253%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌425.450
變動率︰-3.916%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌142.468
變動率︰-4.275%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌8.270
變動率︰-4.282%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌307.200
變動率︰-4.528%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/09/2025 10:03 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/09/2025 10:03 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01310 香港寬頻
  • 6.860
  • 02167 天潤雲
  • 5.190
  • 00436 新宇環保
  • 0.097
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.250
  • 06690 海爾智家
  • 25.060
股份推介
  • 09973 奇瑞汽車
  • 31.920
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 8.010
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 107.100
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.580
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.780
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 172.000
  • 00981 中芯國際
  • 76.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 59.450
  • 00700 騰訊控股
  • 650.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.300
報章貼士
  • 00220 統一企業中國
  • 8.290
  • 目標︰$10.00
  • 02431 佑駕創新
  • 28.860
  • 目標︰--
  • 01729 匯聚科技
  • 16.410
  • 目標︰$19.20
熱炒概念股
即時重點新聞

25/09/2025 17:20  《盤後部署》阿里回調大市即跟跌33點，玖紙強勢待回落50天線宜吼

25/09/2025 17:45  新世界(00017)與德意志銀行達成最高59億元融資協議，涉抵押維港文化匯、K11及瑰麗酒店物業

25/09/2025 16:39  證監會與金管局發布路線圖，打造香港成全球固定收益及貨幣中心

25/09/2025 17:05  鍋圈(02517)：擬斥最多1億元回購H股股份

25/09/2025 18:06  禤惠儀：歡迎公布固定收益及貨幣市場發展路線圖，去年香港國際債券發行量逾1300億美元

25/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１１０億元，買阿里沽小米

25/09/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】麥格理、花旗等大升阿里巴巴目標，中金升中移動目標近兩成

25/09/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７７７，一周拆息較上日跌５３基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從坤卦看特首第四份施政報告：北都前景如何？香港何時才轉運？（有片） 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

周大福創建：派發紅股屬持續性安排，發可換股債券非睇淡首程控股前景新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際最高2.78厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

十一國慶｜全港戲院半價優惠：IMAX＋3D＋片長電影＋任何票種所有場次，9.26開賣
人氣文章

Foodie What’s On

大家樂中秋軟餐月餅＋鮑魚大蝦盆菜｜輕嚥便當$38起加購＋壽桃包$28
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

蘋果的中年危機！新機發佈會揭食老本、自我吹噓、品牌定位模糊
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

從醫療應用到美容護膚的碳酸科技？解構Sofina泡泡護膚背後的故事！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男人最痛！怎樣界定早洩問題？平均X分鐘也屬正常？教你盤底肌肉運動、Start-Stop訓練增強持久力！
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

走進廣州花園酒店，看「現代主義建築最後的大師」貝聿銘留給出生之地的唯一傑作
健康好人生 Health Channel
人氣文章
打風防病惡化全攻略｜腦退化、哮喘、慢阻肺及心血管病患， 低氣壓是隱形威脅
人氣文章
胰臟癌｜一家三口肚痛求醫揭胰臟癌 疑與自製雲吞有關？醫生揭致癌真兇
人氣文章
染髮風險｜20歲追星女狂染髮色釀禍 雙腳紅斑＋關節痛揭腎臟受損患惡疾
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 22:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/09/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪25/09/2025
易經看世界 | 從坤卦看特首第四份施政報告：北都前景如何？香港何時才轉運？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處