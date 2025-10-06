  • 會員
高市早苗 | FOCUS | 「Japan is back」股匯兩重天，全球極右「娘子軍」再下一城

06/10/2025

　　政二代VS平民女，難怪連精準預測特朗普「二進宮」的賭盤Polymarket，今次亦押錯寶。即將問鼎日本首位女首相的高市早苗，頭頂「女版安倍」、「塔利班高市」、「日本鐵娘子」多個頭銜，日股周一（6日）暴漲5%，為她的「JIB（Japan is back）」助威。而從意大利到日本，從法國到德國，右翼娘子軍齊崛起。

 

承安倍衣鉢，「Japan is back」

 

　　自民黨總裁選舉周六（4日）投票前，在Polymarket勝率穩居七成的農林水產大臣小泉進次郎，「子承父業（其父為前首相小泉純一郎）」終大熱倒灶；角逐自民黨總裁兩戰兩敗的前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，終以黑馬之姿打破政壇天花板。幾乎鐵定出任女首相的她，月底將在赤坂離宮會見訪日的特朗普，並將赴韓國出席APEC峰會，一舉登上國際舞台。

 

安倍繼承者 | FOCUS | 「高市交易」股匯兩重天，全球極右「娘子軍」再下一城

高市早苗以黑馬之姿打破政壇天花板，將出任日本首位女首相。(自民黨 twitter)

 

　　作為已故前首相安倍晉三為數不多的「繼承衣鉢」者，高市於勝選演講中，再次高呼安倍2013年9月25日在紐交所的標誌性口號－－「Japan is back」。相比12年前，日本不僅走出長期通縮、薪資停滯的泥沼，日經指數更從當時的16000點左右一路勢如破竹，最新因憧憬高市的貨幣寬鬆、財政擴張加碼，而企上48000點歷史新高。

 

日股新高日圓跳水，內外爛攤子

 

　　儘管日股普天同慶，尤其是高市強力主張修憲，將自衛隊更名為國防軍並增加軍費，帶動三菱重工、川崎重工、石川島重工三大軍工股狂飆逾一成，惟寬鬆預期之下，債、匯淪為犧牲品，其中日圓兌歐元率先跌至紀錄新低，日圓兌美元從147.5跳水至150。

 

　　此外，儘管日本全國加權平均最低工資已達每小時1121日圓的歷史新高，但卻面臨核心通脹居高不下（大米價格9月按年漲幅高企46.8%），勞動力短缺等頑疾，而政府任何潛在的發債紓困行動，都勢令高逾236%的債務/GDP比率續惡化。

 

安倍繼承者 | FOCUS | 「高市交易」股匯兩重天，全球極右「娘子軍」再下一城

日本經濟面臨通脹居高不下、勞動力短缺、債務高企等頑疾。(AP)

 

　　更具挑戰的是，主張實施嚴格「外國人政策」的高市，對內面對與日俱增的外國移民（最新達415萬）；多次參拜靖國神社、否認南京大屠殺的她，對外面對中日關係降溫暗湧。簡而言之，放眼前路荊棘密布。

 

借女性人設，極端主張登堂入室

 

　　無論高市能夠坐滿自民黨總裁的餘下任期至2027年9月，她的脫穎而出，是繼極右兄弟黨（Brothers of Italy）黨魁梅洛尼2022年10月出任意大利總理後，全球右翼娘子軍陣營再添東方大將。

 

安倍繼承者 | FOCUS | 「高市交易」股匯兩重天，全球極右「娘子軍」再下一城

除了已經「擔正」的梅洛尼(中)和高市早苗，另兩位右翼女將包括德國的魏德爾(左)以及法國的勒龐(右)。

 

　　除了已經「擔正」的梅洛尼和高市，同樣對總理/總統大位虎視眈眈的還有另兩位女將－－德國極右另類選擇黨（AfD）議會黨團主席魏德爾（Alice Weidel），以及法國極右國民聯盟（RN）議會黨團主席的勒龐（Marine Le Pen）。


　　
　　 「她」勢力崛起，或反映對建制精英、世代貧窮、外來移民、多元覺醒等不滿的選民，愈來愈傾向接受以傳統、親和、平等、無畏等女性形象示人的右翼先鋒，而有意無意忽視其強硬、偏執、民粹的本色，成功令過往被視作「政治不正確」的極端主張登堂入室。

 

返回FOCUS

相關資料 - 

