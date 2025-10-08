  • 會員
量子計算 | FOCUS | 算力擴軍「貪吃蛇」，量子諾獎有啟示

08/10/2025

　　左右通吃、一脚踏兩船……AI軍備競賽愈來愈似「權力的遊戲」。繼奧特曼同時下注兩大死對頭英偉達、AMD後，老黃亦不甘示弱，同時下注兩大死對頭OpenAI、xAI。不過，隨著最新諾貝爾物理學獎揭盅，為未來更穩定的「量子比特（qubits）」奠定基石，會否令現時各巨頭all in的算力軍備競賽，最終陷入「貪吃蛇」式悖論？

 

AI利益共同體左右通吃

 

　　政客擅長的合縱連橫、華爾街擅長的無本生利，獲科技巨頭進階至「算力-GPU-現金流」的龐大AI利益共同體。

 

　　就在周一（6日），9月底獲英偉達承諾投資1000億美元的OpenAI，跟英偉達的直接勁敵AMD達成戰略合作，將使用AMD晶片部署高達6吉瓦的算力，刺激AMD股價單日狂飆24%，被戲稱為「奧特曼拿老黃（Nvidia）的錢投蘇媽（AMD）」。

 

量子計算 | FOCUS | 算力擴軍隱現「貪吃蛇」，諾獎量子發現重構權力遊戲

OpenAI宣布跟英偉達的直接勁敵AMD達成戰略合作。(AP)

 

　　原本以1000億美元投資，向OpenAI鎖定10GW訂單的英偉達也不甘示弱，最新據報將以20億美元向OpenAI的勁敵xAI進行股權投資，並將自家GPU部署至馬斯克的數據中心帝國Colossus2。

 

加大拐點提前到來可能

 

　　英偉達、OpenAI領銜晶片、算力為核心的AI戰略深度綁定，拉攏盟友頗有各懷鬼胎的意味，背後皆因「贏者通吃」的巨大誘惑。無論是xAI位於田納西州的Colossus2，還是OpenAI的10吉瓦+6吉瓦藍圖，乃至微軟最新在威斯康辛加碼第二座資料中心，都意味對Blackwell、Rubin、MI450等頂尖GPU的需求勢未到頂。

 

量子計算 | FOCUS | 算力擴軍隱現「貪吃蛇」，諾獎量子發現重構權力遊戲

最新諾貝爾物理學獎揭盅，為未來更穩定的「量子比特（qubits）」奠定基石。(AP)

 

　　不過，依賴晶圓製程、架構優化、材料創新的「三管齊下」，現實物理世界所追逐的算力升級終有極限，下一代算力格局重構直指量子計算。而繼老黃將「非常有用（very useful）」的量子電腦問世時機，從「20年」改口風至「未來幾年」後，最新諾貝爾物理學獎加持的量子力學宏觀化，無疑加大了拐點提前到來的可能性。

 

GPU、QPU主混合運算

 

　　三位諾獎得主於80年代的一系列實驗證實，存在於微觀世界的量子穿隧效應（Quantum tunneling effect），能夠於宏觀系統中呈現，且在掌心大的裝置上即可觀測和操控。由於其是使用超導體建構此特殊電路，相當於間接背書了目前Google所採用的依靠超導產生「量子比特（量子計算算力的關鍵）」的技術路線。

 

　　Google去年底推出的量子晶片Willow擁有105個量子比特，能夠在不到5分鐘時間，完成現有超級計算機需要「接近永恒」才能完成的計算。相比Google，同有布局量子計算的英偉達，最新投資的量子計算新創公司PsiQuantum、Quantinuum，分別採用光子路線、離子阱路線。值得一提的是，英偉達3月舉行首屆量子日，Google並未獲邀。

 

量子計算 | FOCUS | 算力擴軍隱現「貪吃蛇」，諾獎量子發現重構權力遊戲

Google去年底推出的量子晶片Willow擁有105個量子比特。(AP)

 

　　換言之，當巨頭們如「貪吃蛇」般拼命擴張，令「蛇身」背負愈來愈多的GPU、資料中心，量子計算所預示的未來，已非算力的線性增長，而是新的範式轉移。盡管GPU、QPU未來相當長時間將主宰混合運算之路，但諾獎冥冥中暗示，一盤全新的「權力的遊戲」大戲正在開啟。

撰文:金子安

