  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

經濟學獎 | FOCUS | 諾獎破解「增長」密碼，經濟學模型背書「反内捲」

14/10/2025

　　增長、增長，人類社會夢寐以求的進步「引擎」，密碼到底何在？諾貝爾經濟學獎繼去年聚焦「制度-繁榮」底層機制後，今年再揭盅最新三位得主，表彰其釐清「技術創新-持續增長」的因果/條件。值得一提的是，其中兩位的研究顯示，過高或過低的市場集中度，都不利創新，間接背書中國「反內捲」。

 

聚焦「創新－增長」內在條件

 

　　諾貝爾之壓軸獎項－－經濟學獎周一深夜揭盅，美國西北大學教授莫基爾（Joel Mokyr），因識別「通過技術進步實現持續增長的所需條件」，獲得一半獎金；法國巴黎法蘭西學院教授阿吉翁（Philippe Aghion）、美國布朗大學教授霍伊特（Peter Howitt），因「創造性破壞實現持續增長」理論，各獲得四分一獎金。

 

經濟學獎 | FOCUS | 諾獎破解「增長」密碼，經濟學模型背書「反内捲」

今年經濟學獎再揭盅三位得主，表彰其釐清「技術創新-持續增長」的因果/條件。

 

 

　　早在1942年，經濟學大師熊彼得（Joseph Alois Schumpeter）即提出「創造性破壞（creative destruction）是資本主義的本質」；1988年，鄧小平亦提出「科學技術是第一生產力」。皆指向創新、科技的影響力無遠弗屆，何解瑞典皇家科學院要褒獎「創新驅動增長」這一老生常談之調？

 

實際應用、擁抱變革缺一不可

 

　　莫基爾的理論貢獻在於清晰闡釋了「持續經濟增長」的深層機制，一是「科學知識」與「實際應用」的相互促進，二是社會對變革持開放態度。

 

　　對於其一，他解釋，了解某物「有效」的「程序性知識」，以及了解某物「為何有效」的「命題性知識」，必須彼此反饋，才能將抽象概念轉化為商品和服務。對於其二，由於技術變革不僅創造贏家，也創造輸家，因此需克服既得利益者的阻礙。

 

經濟學獎 | FOCUS | 諾獎破解「增長」密碼，經濟學模型背書「反内捲」

「程序性知識」和「命題性知識」必須彼此反饋，才能將抽象概念轉化為商品和服務。

 

 

　　換言之，他的理論解釋了，「為何14至17世紀數百年間，重要創新（例如印刷機、牛頓三大定律）並未帶來顯著增長」、「為何工業革命出現在英國」。以英國為例，熟練工匠（設計理念轉化為實際商品）、議會制度（利益團體達成妥協）等，正是工業革命後經濟突飛猛進的原因。

 

市場集中度過高過低均損創新

 

　　至於阿吉翁和霍伊特的貢獻，在於為「創造性破壞」構建宏觀經濟模型，揭示了公司、職位不斷消失和被取代的創造性破壞的過程，正正是導致持續增長的核心。模型並展示了，生產、研發、金融市場、家庭儲蓄之間存在相互關聯，市場競爭程度和創新激勵之間存在複雜關係。

 

經濟學獎 | FOCUS | 諾獎破解「增長」密碼，經濟學模型背書「反内捲」

 阿吉翁與霍伊特的模型顯示，在研發投資及經濟增長方面，存在著強大的多向拉力。

 

　　值得一提的是，他們的理論顯示，當市場集中度過高或過低，都不利於創新；只有當市場集中度適度，才能激勵企業通過創新以擺脫對手，同時確保足夠利潤再投入研發，以實現創新最大化。例如，擁有3至5家主要參與者的行業（如半導體），通常比壟斷或碎片化市場創新更快。

 

　　以此反觀中國的「反內捲」，就是要避免過度分散的行業無序競爭，無數小企業以捲價格換取市場份額，最終拖累利潤率和創新。正如經濟學獎委員會所言，經濟增長並非理所當然，惟有維護「創造性破壞」背後的機制，才不會再次陷入停滯。

撰文:金子安

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00148

建滔集團

28.880

異動股

00700

騰訊控股

619.000

異動股

02025

瑞豐動力

10.300

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00148 建滔集團
  • 28.580
  • 00700 騰訊控股
  • 615.000
  • 02025 瑞豐動力
  • 10.300
  • 02185 百心安－Ｂ
  • 7.780
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 312.600
股份推介
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 19.460
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.550
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 15.770
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.620
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 181.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.300
  • 00005 滙豐控股
  • 102.000
  • 00700 騰訊控股
  • 615.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.530
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 126.500
  • 目標︰$155.00
  • 00325 布魯可
  • 108.000
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 4.850
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/10/2025 08:46  《盤前攻略》鮑公放鴿金價破頂美指個別走，觀望氣氛濃恒指料二萬六爭持

16/10/2025 08:33  【開市Ｇｏ】美方擬延關稅休戰換中方推遲新稀土出口管制，現貨金突破4200美元

16/10/2025 08:16  【關稅戰】貝森特提出以長時間「關稅休戰」，換取北京延後稀土新規

16/10/2025 07:54  《國金頭條》貿易戰添市場阻力，美股大市從高位回落

16/10/2025 08:03  【外圍經濟】鮑威爾鴿派言論推動，國際金價升破4200美元大關

16/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５４﹒４３億元，買阿里沽盈富基金

16/10/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】摩通升泡泡瑪特至超配，大摩削中電信目標

15/10/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５８，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 通縮改善滬指重上三千九，IMF稱中國經濟前景令人擔憂新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 中央促持續用力擴內需，新消費股獲大行唱好炒上可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

雙１１ | 淘寶今晚起預售，香港補貼逾10億元人幣續推「一件包郵」新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

猴擒、肉酸、核突、「舌累」地 1
人氣文章

Foodie What’s On

麥當勞「鋒味」系列第二彈｜洋蔥吉列豬扒飽＋青花椒味雞翼＋胡椒蟹味調味粉＋鹹檸碧同步回歸
人氣文章

影視娛樂

周杰倫自爆巡演患恐慌症，明年全新演唱會不擔保能唱原Key
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

A醇到胜肽，敏感肌適用的最強抗老好物Top 4：Grown Alchemist 「天然A醇」、GOD DAG LAB 肌膚營養液
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Netflix《暴君的廚師》潤娥35歲最強凍齡童顏！吃貨不節食全靠4321運動法+高蛋白飲食？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

張正寧、支皓霆及江玉儀群展「Wander From Home」：怎樣才算自己的家？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
乙型流感 │ 今年首宗兒童流感死亡，13歲女生染病7天不治，同學現病徵
人氣文章
壽臣山雙屍命案｜34歲母輕生與7個月大女嬰不治，醫生拆解產後抑鬱徵兆 新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 09:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 09:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 09:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/10/2025 09:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事15/10/2025
神州經脈 | 通縮改善滬指重上三千九，IMF稱中國經濟前景令人擔憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從阿根廷、荷蘭到韓國——中美貿戰全球開打

15/10/2025 16:53

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處