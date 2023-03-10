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【FOCUS】核武、赤字、AI　各國預算案應變

10/03/2023


　　多級核時代鐵幕降臨、債務赤字左右夾擊、工業4.0汰弱留強……世界進入前所未見的地緣競合、經濟亂流、科技迭代，倒逼各國政府預算案接招應變。

 

　　繼中國2023年國防預算突破1.55萬億元人幣，重組科技部構建新型舉國體制後，拜登政府周四(9日)亦揭盅涵蓋8420億美元國防開支的新財年預算案。此外，上周剛宣布3.7億英鎊投資量子計算、人工智能等新科技領域的辛偉誠政府，下周三(15日)的2023年春季預算案亦將跟拜登一樣高舉加稅大旗。



明知難過關，拜登「亮劍」富人



　　急轉直下的中美關係，再隨拜登2024年聯邦預算新添一道陰影。此份從今年10月開始的新財年預算案，總支出規模達6.8萬億美元，其中，國防預算按年增3.2%至8420億美元；位列支出重點之首的，即是「提升在印太地區及全球的綜合威懾力」。

 


　　據印太司令部本周提交五角大樓的153億美元支出「願望清單」，包括數十億美元用於關島、夏威夷的飛彈防禦系統，以及更廣泛的飛彈預警系統。

 

 

 拜登以大幅加稅「亮劍」富人，為2024年連任熱身。(Biden Twitter)

 


　　預算案的另一重頭戲是削赤和加稅，儘管篤定無法獲共和黨把持的眾議院通過，但就被視作為2024年連任鋪路的政綱熱身。具體包括，對財富超過1億美元人士徵收最低25%的富人稅；對100萬美元以上的資本收益徵收39.6%的利得稅；對年收入逾40萬美元人士徵收總計44.6%(包括5%的聯邦醫保稅)的個人稅；調高企業稅率由21%至28%；上調美國跨國公司海外利潤最低稅率由10.5%至21%；徵收4%的股票回購稅；取消對石油天然氣公司的稅收補貼等。



華府赤字難解，英國星洲齊加稅



　　奢望通過加稅，拜登預計未來十年將削減聯邦赤字3萬億美元，但實際赤字總額仍將高逾17萬億美元（其中2024年赤字料增至1.84萬億美元，高於2022年的1.38萬億美元），僅支付利息就逾10萬億美元；預計到2033年，公眾持有債務佔GDP比例將從去年的97%升至109.8%。鑒於此，共和黨稱預算案令美國繼續陷入「更多稅收、更多債務、更高通脹的經濟螺旋式下降」。

 


　　以加稅抵抗赤字的，拜登並不孤單。預計下周三公布的英國2023年春季預算案，辛偉誠將力抗壓力，主張4月起上調公司稅稅率由19%至25%。而今年1月1日起已提高消費稅至8%的新加坡，2月預算案再宣布上調豪宅印花稅，提高煙草稅及豪車附加註冊費、亦擬從2025年起上調跨國公司有效稅率至15%。



大手筆投資芯片、AI、量子科學



　　除了加稅，投資創新同是各國重點，拜登預算案擬為芯片法案提供近210億美元的可自由支配支出，並支持國家實驗室、大學在人工智能、量子信息科學、微電子學等方面的前沿研究；聯邦研發預算總計2100億美元，創歷史新高。

 

 

 即將公布春季預算案的英國財相侯俊偉，強調將創新置於發展經濟工作的核心。(Jeremy Hunt
 Twitter)

 


　　上周，英國亦公布新科技框架，旨在到2030年成為科技超級大國，並確定5項關鍵技術組合，包括人工智能、工程生物學、未來電信、半導體、量子技術領域，承諾在2024年至2025年投資200億英鎊用於公共研發。

 

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