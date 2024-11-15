今日焦點股 | 聯想半年純利升41%至6億美元，中期息增6.3%
15/11/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/11/2024 16:40
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|財經熱話15/11/2024
小傳日記 | 打卡經濟盡在一杯？廉署賣咖啡想你不請自來！
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