今日焦點股 | 百度去年第四季經調整淨利潤按年跌逾13%，仍勝市場預期
19/02/2025
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【你點睇？】馬斯克劍指美國國家民主基金會（NED），籲網民找出「罪證」。你認為若NED遭關閉，是否可促進全球和平穩定？► 立即投票
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2025 13:53
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