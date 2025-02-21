  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

今日焦點股 | 阿里巴巴第三財季按年多賺逾6%至510億元人民幣，勝於市場預期

21/02/2025

 

今日焦點股 | 阿里巴巴第三財季按年多賺逾6%至510億元人民幣，勝於市場預期

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=8iOI0YvWZ_g

【你點睇？】馬斯克劍指美國國家民主基金會（NED），籲網民找出「罪證」。你認為若NED遭關閉，是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

02342

京信通信

1.450

異動股

08189

泰達生物

0.530

異動股

02506

訊飛醫療科技

144.600

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,428.02
    -748.63 (-1.695%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,013.13
    -104.39 (-1.706%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,524.01
    -438.36 (-2.196%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升349.257
變動率︰+4.220%
較港股︰-0.44%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升58.061
變動率︰+3.749%
較港股︰+0.11%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.411
變動率︰-3.359%
較港股︰-0.07%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.509
變動率︰-5.431%
較港股︰-9.09%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升143.750
變動率︰+5.722%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升131.340
變動率︰+5.570%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.255
變動率︰+3.440%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌44.760
變動率︰-7.711%
精選美股 More
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰跌146.070
變動率︰-5.949%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌115.560
變動率︰-6.406%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌466.420
變動率︰-7.165%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌235.380
變動率︰-8.266%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/02/2025 20:29 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：21/02/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/02/2025 20:29 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02342 京信通信
  • 1.450
  • 08189 泰達生物
  • 0.530
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 144.600
  • 02512 雲工場
  • 2.250
  • 02440 濠暻科技
  • 3.740
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 10.080
  • 目標︰$10.66
  • 01913 普拉達
  • 67.950
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.680
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 9.310
  • 目標︰$8.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.240
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 138.500
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 00388 香港交易所
  • 350.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.400
  • 00005 滙豐控股
  • 86.700
報章貼士
  • 06821 凱萊英
  • 60.150
  • 目標︰$65.00
  • 00005 滙豐控股
  • 86.700
  • 目標︰$100.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 17.180
  • 目標︰$19.20
熱炒概念股
即時重點新聞

21/02/2025 17:10  《盤後部署》恒指破位聚焦中美財長談話，B站手握重磅遊戲現可買

21/02/2025 18:09  【恒指季檢】恒指成分股沒有變動，國指納中通快遞及百濟神州

21/02/2025 18:12  【恒指季檢】科指納入騰訊音樂、地平線機器人，剔除東方甄選等

21/02/2025 18:03  港交所：股份交收費率調整為每筆交易0.0042%，6月起生效

21/02/2025 18:02  渣打：對未來前景持審慎樂觀態度，香港房地產敞口風險可控

21/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１４０億元，買阿里沽小米

21/02/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】阿里績勝預期獲集體升目標，花旗升港交所目標籲買

21/02/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７７１６，隔夜拆息較上日插１２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 美股三大指數收市報跌，道指跌近750點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所：取消股份交收費最低和最高收費限額，6月起生效新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 恒指成分股沒有變動，科指納入騰訊音樂、地平線機器人新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

跌．跌．跌
人氣文章

影視娛樂

《九龍城寨之圍城》日本謝票場票價暴漲23倍！刺激旅遊業，粉絲稱張文傑為港版反町隆史
人氣文章

小薯茶水間

觀音借庫2025｜紅磡觀音廟2月23日最新開放時間及特別措施，羅雲龍分享吉時與注意事項
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

同居後「愛愛」次數不升反降！是工作生活，還是無盡家務讓人疲累不堪？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

2025美甲大趨勢：反璞歸真Soap Nails！日系Soak Off Gel輕鬆打造潤澤精緻感
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

以清代老翡翠作幌子？不能通過科學檢測的B+C貨，為何在市場上流通？ 2
健康好人生 Health Channel
人氣文章
患癌警號 │ 身體4部位隱隱作痛可能是患癌先兆：持續腹痛與6種癌症有關
人氣文章
天王保養之道 │ 59歲郭富城體重30年不變，分享驚人Keep Fit秘訣：每日只食1餐，早上6點才睡
人氣文章
24歲女子遊日本回國後雙腳腫痛，72小時內病情惡化入院搶救不治 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/02/2025
美股收盤 | 美股三大指數收市報跌，道指跌近750點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特馬發動「革命」，激進易起反噬？

21/02/2025 07:53

大國博弈

預算前瞻 | 畢馬威料港府在2024/25年度錄897億元赤...

18/02/2025 16:45

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處