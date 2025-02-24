  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

今日焦點股 | 新世界發盈警 料上半財年再蝕最多68億元

24/02/2025

 

今日焦點股 | 新世界發盈警 料上半財年再蝕最多68億元

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=jUz6LEeK1o0

【你點睇？】特朗普批澤連斯基是「未經選舉的獨裁者」，俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法？► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

03998

波司登

3.830

異動股

02498

速騰聚創

52.050

異動股

01762

萬咖壹聯

0.310

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03998 波司登
  • 3.830
  • 02498 速騰聚創
  • 52.050
  • 01762 萬咖壹聯
  • 0.310
  • 01415 高偉電子
  • 32.200
  • 00981 中芯國際
  • 57.100
股份推介
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 56.300
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 132.100
  • 目標︰$176.00
  • 00293 國泰航空
  • 10.120
  • 目標︰$10.66
  • 01913 普拉達
  • 67.850
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.820
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 132.100
  • 00700 騰訊控股
  • 487.000
  • 00388 香港交易所
  • 345.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.400
  • 00005 滙豐控股
  • 87.100
報章貼士
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 9.250
  • 目標︰$10.00
  • 01347 華虹半導體
  • 42.300
  • 目標︰$50.00
  • 02318 中國平安
  • 47.050
  • 目標︰$60.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/02/2025 12:45  《午市前瞻》恒指調整未完不宜冒進撈底，黃金比例計廿天線可部署

25/02/2025 12:07  中概急挫資金轉炒題材，恒指半日跌幅收窄至145點守兩萬三

25/02/2025 11:21  【大國博弈】特朗普政府據悉有意加強拜登時期對華的晶片管控

25/02/2025 11:51  《異動股》地平線升逾7%，特斯拉在華部署更新自動輔助駕駛軟件

25/02/2025 09:23  《新股上市》傳內地AI解決方案供應商智慧互通擬來港上市

25/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３７億元，買阿里沽中海油

25/02/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】高盛點評本地地產股，摩通升渣打目標價

25/02/2025 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４１，兩周至一年拆息維持３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

2025強積金整合獎賞一覽 轉供應商最多竟然可賺！？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

ＡＩ｜宇樹人形機器人「租情」火爆，日租過萬，檔期緊張 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

科技股｜美國投資限令震散中概股，阿里可趁低吸納？新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

吉隆坡直擊！Huawei創新產品全球發布會：三摺手機Mate XT | Ultimate Design國際版登場！同場發表旗艦平板、開放式耳機、健康手環
人氣文章

政經范局．范強

肖爾茨換了默茨，德國「交通燈內閣」繼續亂
人氣文章

Make Money

MakeMoney | 陳皮貴過黃金？廣東人專有特產，識買識賣一朝致富！
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

五十之齡是時尚轉捩點？從《007》James Bond到《QUEER》，Daniel Craig真正擁抱老爸時尚！
人氣文章

Beauty

情人節2025｜Clé de Peau、Dior、YSL絕美情人節限定系列，送她一份美妝小驚喜！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

我不為了美國隊長，而只為了變紅的夏里遜福
健康好人生 Health Channel
人氣文章
改善三高 │ 過節大吃喝易誘發三高！營養師教你進食次序，讓你食得飽肚又控糖新文章
人氣文章
預防大腸癌｜最新研究顯示食用乳酪可有效降低風險！每週攝取適量即可
人氣文章
精緻軟餐蛋糕   長者甜品、生日賀壽新選擇　天后小店心機製作，送上祝福新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2025 13:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2025 13:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2025 13:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/02/2025 12:46
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章市場動向25/02/2025
2025強積金整合獎賞一覽 轉供應商最多竟然可賺！？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

烏克蘭例子在前，綠營恐淪美棄子

25/02/2025 08:00

大國博弈

財政預算案 | 據報籃球博彩或「開綠燈」，料為庫房年增15億...

24/02/2025 15:08

2025-26年度財政預算案

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處