今日焦點股 | 中行去年純利增長近2.6%逾2378億元人民幣勝預期，全年派息按年增逾2%
27/03/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 16:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2025 16:35
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