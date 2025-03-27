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今日焦點股 | 中行去年純利增長近2.6%逾2378億元人民幣勝預期，全年派息按年增逾2%

27/03/2025

 

今日焦點股 | 中行去年純利增長近2.6%逾2378億元人民幣勝預期，全年派息按年增逾2%

 

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