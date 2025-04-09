今日焦點股 | 藥明康德再推10億元人民幣的A股回購計劃
09/04/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=OXL440ileZI
《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇
09/04/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=OXL440ileZI
《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇
更多今日焦點股
2025-04-09
2025-04-08
2025-04-07
2025-04-03
2025-04-02
2025-04-01
2025-03-31
2025-03-28
延伸閱讀
09/04/2025 10:42 【聚焦人幣】高盛：中國或出售美元資產，以捍衛人幣並反擊美關稅
09/04/2025 10:31 【關稅戰】美國5月2日起將中港小額包裹關稅由30%增至90%
09/04/2025 10:31 【關稅戰】共和黨參議員對特朗普關稅計劃感不安，質問失敗誰負責
09/04/2025 10:27 《異動股》小米彈5%返百天線，機構指去年手機收入增長跑贏同行
09/04/2025 10:02 《異動股》中芯逆市升一成，中美硬碰晶片股再炒自主研發概念
09/04/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２３６億元，買騰訊沽南方恒生科技
09/04/2025 08:31 【大行炒Ｄ乜】摩通削港交所目標價一成，高盛下調保險股目標
09/04/2025 09:39 《財資快訊》美電軟報７﹒７６６１，一周及兩周均稍軟１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2025 11:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2025 11:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2025 11:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/04/2025 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話09/04/2025
專訪 | 用NFT追贓 港律師行新招獲法院採用或成全球首例
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N