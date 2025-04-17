今日焦點股 | 金山雲宣布折讓9%發售新股，共籌最多逾22億港元
17/04/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2025 14:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2025 18:00
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