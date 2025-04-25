今日焦點股｜據報京東擬發15億元人民幣境內定向債務融資工具，期限243天
25/04/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 09:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 09:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/04/2025 09:20
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