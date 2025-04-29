今日焦點股｜中石化首季盈利按年跌27%至133億元人民幣，另獲沙特阿美組合資公司
29/04/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 16:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 16:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 16:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2025 15:50
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