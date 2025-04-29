  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

今日焦點股｜中石化首季盈利按年跌27%至133億元人民幣，另獲沙特阿美組合資公司

29/04/2025

 

今日焦點股｜中石化首季盈利按年跌27%至133億元人民幣，另獲沙特阿美組合資公司

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=1H-8VExCC5c

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

06858

本間高爾夫

3.390

異動股

02828

恒生中國企業

82.700

異動股

02800

盈富基金

22.140

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06858 本間高爾夫
  • 3.390
  • 02828 恒生中國企業
  • 82.740
  • 02800 盈富基金
  • 22.140
  • 09995 榮昌生物
  • 37.200
  • 00775 長江生命科技
  • 1.050
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 464.000
  • 目標︰$522.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 11.380
  • 目標︰--
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 33.150
  • 目標︰$42.00
  • 00303 偉易達
  • 52.150
  • 目標︰$60.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.920
  • 目標︰$19.70
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 88.400
  • 01428 耀才證券金融
  • 7.500
  • 00700 騰訊控股
  • 472.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 132.100
報章貼士
  • 01211 比亞迪股份
  • 371.400
  • 目標︰$430.00
  • 01368 特步國際
  • 5.220
  • 目標︰$6.20
  • 06699 時代天使
  • 48.550
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

29/04/2025 15:46  《中國要聞》習近平考察上海：加快建成具全球影響力科技創新高地

29/04/2025 14:19  港交所與證監會據報就中概股回流意向已與部分相關企業進行接觸

29/04/2025 12:45  《午市前瞻》恒指乏方向成交顯著轉弱，藥明康德季績好惟風險未除

29/04/2025 12:07  恒指半日升26點苦攻兩萬二，藥明康德績後衝高李寧拖後腿

29/04/2025 12:01  【滙控季績】滙控首季列帳基準稅前利潤跌25%，息0.1美元

29/04/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒３億元，買盈富基金沽阿里

29/04/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】花旗下調騰訊目標價，比電季績後被大行齊削目標

29/04/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７５７３，一周拆息與上日維持４％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

環聯：香港去年可疑數碼詐騙交易率達6.2%，連續五年高於全球新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 中金料今年南向資金流入萬億，恒指預測20500點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德季績交到功課  追入前留意兩風險新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

金像獎2025│衛詩雅奪影后，朱栢康拎「男配」變喊包 劉青雲四奪影帝 《九龍城寨》獲9項大獎成大贏家
人氣文章

Member Zone

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

擺脫單一產業的資源詛咒 多元化發展才能確保長期繁榮
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮法國餐廳春日味蕾享受：福岡單種惠比壽生蠔、蘇格蘭大扇貝、櫻桃醬烤鴨，從山野到海洋的盛宴
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

筋膜重啟、韓式塑形小顏、角質護養！推介3個美容品牌護理療程，養出夏日透白肌
人氣文章

Art & Living

金像獎2025｜與資深電影人林均乘的一場賽後對談：香港動作電影仍能衝出國際
健康好人生 Health Channel
人氣文章
豆腐的魅力，平常卻潛能無限，今期素食譜：果香豆腐千層
人氣文章
膀胱癌 │ 69歲台灣鬼才一哥罹患二期膀胱癌，經歷30次電療及6次化療的可怕後遺症新文章
人氣文章
黑芝麻的營養價值：鈣含量勝牛奶，補肝腎、潤腸烏髮，中醫食療推介：巨勝茶、烏髮潤膚湯等
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 16:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 16:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 16:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2025 15:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞29/04/2025
環聯：香港去年可疑數碼詐騙交易率達6.2%，連續五年高於全球
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美國財長要求中國主動降溫，威脅有對華「禁運」備案

29/04/2025 09:25

關稅戰

高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2...

28/04/2025 15:53

貨幣攻略

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處