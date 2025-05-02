今日焦點股 | 美高梅中國首季經調整EBITDA跌逾5%，總收益跌3%
02/05/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/05/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/05/2025 16:40
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