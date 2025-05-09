今日焦點股 | 中芯首季賺1.9億美元按年升1.6倍，收入升28%
09/05/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2025 10:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2025 10:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/05/2025 10:25
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