今日焦點股 | 工信部將加大整治車企「內捲式」力度，留意新能源車股走勢
02/06/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/06/2025 16:40
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