今日焦點股 | 周大福擬發行可換股債券集資88億元，最多換半成股份
17/06/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 11:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 11:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 11:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2025 11:30
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|香港政情17/06/2025
李家超︰夏寶龍周三至周日訪港，將出席國安法論壇
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