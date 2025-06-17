  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

今日焦點股 | 周大福擬發行可換股債券集資88億元，最多換半成股份

17/06/2025

 

今日焦點股 |

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=2XnjcqHforo

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

01953

RIMBACO

0.120

異動股

08283

中食民安

0.670

異動股

01939

東京中央拍賣

2.290

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01953 RIMBACO
  • 0.122
  • 08283 中食民安
  • 0.620
  • 01939 東京中央拍賣
  • 2.270
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.650
  • 02800 盈富基金
  • 24.420
股份推介
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
  • 01138 中遠海能
  • 6.910
  • 目標︰$9.00
  • 01896 貓眼娛樂
  • 8.100
  • 目標︰$9.50
  • 02588 中銀航空租賃
  • 64.400
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 4.880
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 114.600
  • 00001 長和
  • 48.600
  • 00568 山東墨龍
  • 5.850
  • 00700 騰訊控股
  • 509.500
  • 00388 香港交易所
  • 414.600
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.650
  • 目標︰$68.90
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.830
  • 目標︰$3.20
  • 09658 特海國際
  • 15.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/06/2025 10:31  彭博：新世界發展(17)部分債權人收到一筆美元債利息款

17/06/2025 10:09  李家超︰香港世界競爭力升至全球第三，為2019年首次重回三甲

17/06/2025 09:39  《新股上市》富衛通過港交所上市聆訊

17/06/2025 09:35  【中東戰火】特朗普提前從G7峰會返國，美軍航母及加油機赴中東

17/06/2025 09:23  外圍彈恒指高開46點報24107，賭股高開周大福發CB股價跌

17/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５７﹒４３億元，買美團沽小米

17/06/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦削美團目標兼降評級，高盛點評食品飲料股

17/06/2025 09:42  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９６，兩周拆息微升至０﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

李家超︰夏寶龍周三至周日訪港，將出席國安法論壇新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：恒指於23700點有支持，料短期難突破24700點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

微創腦科學(2172)一度急飆近四成，內地炒腦再生概念新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【etnet賞你】賞：香港共慶回歸賽馬日沙田馬場餐飲券！
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

《白宮淪陷3》Angel Has Fallen烏克蘭真人版 被譽為俄羅斯版偷襲珍珠港
人氣文章

飛常談．鄧飛

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

香港藝術館「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」展覽：飽覽跨越世紀的藝術瑰寶！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星餐廳創新中法Fusion菜！普羅旺斯白蘆筍春卷、波蘭餃子配羊肚菌、阿維儂羊肉鍋貼，精緻玩味Wrap & Roll
人氣文章

Art & Living

電影《馴龍記》：15年後，延續思噎仔與冇牙仔的旅程
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會揭6成食油含致癌物，21款安全選擇指南 新文章
人氣文章
消委會檢測30款米製麵食：8成含金屬污染物！28款安全食用推薦名單新文章
人氣文章
易經名家山今老人講20種天然養生食材！西芹+山楂降血壓血脂？香蕉助眠、淮山補腎？止痛消炎多吃這兩種食物新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 11:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 11:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 11:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2025 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港政情17/06/2025
李家超︰夏寶龍周三至周日訪港，將出席國安法論壇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處