今日焦點股 | 攜程以代價最多30億美元售部分MMT股份予MMT回購
19/06/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 16:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 16:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 16:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/06/2025 15:40
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