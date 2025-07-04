今日焦點股 | 阿里巴巴擬發行120億港元零息可交換債券，可換阿里健康股份
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2025 17:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2025 17:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/07/2025 16:40
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