今日焦點股 | 恒地將發行本金總額80億元有擔保可換股債券
09/07/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2025 02:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/07/2025 16:40
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賣地計劃 | 政府本季推荃灣住宅地涉780伙，上半年度提供六千伙
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