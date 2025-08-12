  • 會員
今日焦點股 | 百勝中國中期多賺1.6%，料全年股東回饋逾12億美元

12/08/2025

 

今日焦點股 | 百勝中國中期多賺1.6%，料全年股東回饋逾12億美元

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=o9pkIo7_cao

異動股

異動股

00244

先施

0.335

異動股

00966

中國太平

17.860

異動股

00139

小魚盈通

0.025

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,423.54
    +448.45 (+1.020%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,426.14
    +52.69 (+0.827%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,582.08
    +196.68 (+0.920%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升55.832
變動率︰+2.486%
較港股︰-0.12%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.727
變動率︰+1.554%
較港股︰-5.78%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.535
變動率︰+1.524%
較港股︰+0.52%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升101.837
變動率︰+1.036%
較港股︰+1.63%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升116.060
變動率︰+2.672%
JD 京東
按盤價(USD)︰升31.945
變動率︰+2.453%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌22.670
變動率︰-1.989%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌35.830
變動率︰-2.821%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升12.740
變動率︰+5.202%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰升192.997
變動率︰+5.055%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升21.375
變動率︰+3.511%
GS
高盛
按盤價(USD)︰升743.910
變動率︰+3.430%
即時重點新聞

12/08/2025 16:40  《盤後部署》恒指二萬五得而復失，炒穩定幣概念復星國際仍有水位

12/08/2025 18:37  長建據報退出對英國國家電網旗下20億英鎊LNG終端競標

12/08/2025 18:42  聯通(00762)料全年固投跌一成，AI業務已規模變現

12/08/2025 17:42  萬洲中期生物公允價值調整前純利升4.5%，派息20港仙

12/08/2025 17:17  九倉：香港港口優勢被鄰近地區取代，料下半年港口業務較上半年差

12/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒５億元，買盈富基金沽快手

12/08/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通升濠賭股最少兩成，花旗看好丘鈦科技股價翻倍

12/08/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９９，一周拆息與上日維持０﹒３％

