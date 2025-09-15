  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

今日焦點股 | 英國Sainsbury終止與京東就Argos出售業務的談判

15/09/2025

 

今日焦點股 | 英國Sainsbury終止與京東就Argos出售業務的談判

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=UM169quEM5g

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

09880

優必選

129.900

異動股

01133

哈爾濱電氣

11.100

異動股

03088

華夏恒生科技

8.085

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,018.32
    +260.42 (+0.569%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,600.35
    -6.41 (-0.097%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,261.33
    -72.63 (-0.325%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.590
變動率︰+2.359%
較港股︰-1.02%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升661.390
變動率︰+1.431%
較港股︰-0.02%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升108.370
變動率︰+1.044%
較港股︰+1.66%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌37.588
變動率︰-1.267%
較港股︰-0.46%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升137.830
變動率︰+11.342%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升40.140
變動率︰+7.556%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升134.860
變動率︰+4.494%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升166.090
變動率︰+2.392%
精選美股 More
PYPL 貝寶
按盤價(USD)︰升68.620
變動率︰+2.648%
NVDA 英偉達
按盤價(USD)︰跌170.290
變動率︰-2.625%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰跌2.805
變動率︰-3.276%
UBER 優步
按盤價(USD)︰跌92.980
變動率︰-4.958%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2025 16:27 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2025 16:27 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09880 優必選
  • 129.900
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 11.100
  • 03088 華夏恒生科技
  • 8.085
  • 02828 恒生中國企業
  • 97.980
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 57.850
股份推介
  • 09699 順豐同城
  • 14.520
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.750
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 502.500
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 10.060
  • 目標︰$13.00
  • 00148 建滔集團
  • 27.680
  • 目標︰$35.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 106.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 255.400
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 209.200
  • 00017 新世界發展
  • 8.250
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 8.240
  • 目標︰--
  • 01828 富衛集團
  • 47.380
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 96.750
  • 目標︰$110.00
熱炒概念股
即時重點新聞

17/09/2025 17:16  《盤後部署》議息結果前港股抽升469點逼近兩萬七，有傳市場正加大押注減息半厘

17/09/2025 17:27  傳恒生正尋求出售至少10億美元房地產抵押貸款組合，包括英皇國際及大鴻輝興業在內資產

17/09/2025 14:56  【施政報告】施政報告2025懶人包

17/09/2025 18:07  【施政迴響】曾煥平︰針對北都發展及降低建築成本未推出大刀闊斧的政策

17/09/2025 17:52  【恒大退市】中國恒大清盤人尋求接管前行政總裁夏海鈞的資產

17/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒４億元，買阿里沽小米

17/09/2025 08:32  【大行炒Ｄ乜】高盛升阿里目標一成，花旗首予禾賽買入評級

17/09/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８１，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 李家超：對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政迴響 | 曾煥平︰針對北都發展及降低建築成本未推出大刀闊斧的政策新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首8月財收增幅擴，青年失業率創新高，央企利潤總額年均增8.3%新文章
品味生活
生活
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

消費品出海新機遇：從國內紅海到國際藍海，品牌海外競爭力提升關鍵
人氣文章

小薯茶水間

施政報告2025︱增設白內障手術中心＋中醫醫院12月營運＋增700個資助安老宿位，5億元支援照顧者
人氣文章

我要退休．羅國森

第十批銀債認購策略
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

睡前運動可助眠？營養師推介4款適合晚間運動後的小食，加速復原+提升睡眠品質！
人氣文章

Beauty

乳酪+水果+堅果＝美味健康Yogurt Bowl！3個簡單乳酪碗食譜，輕鬆減脂兼消化排宿便！
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

林家謙演唱會《White Summer》後感：感謝林家謙，演繹了何謂「被討厭的勇氣」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
探病慎防踩雷｜五句最令癌症病人討厭的說話 患者最想聽甚麼？
人氣文章
家居意外 │ 《中年好聲音3》李金凱用腳開窗險墮樓！無臂勇士驚險一刻嚇壞網民
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞17/09/2025
施政報告 | 李家超：對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處