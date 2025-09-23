  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

今日焦點股 | 內地監管機構建議券商暫停在港的RWA代幣化業務

23/09/2025

 

今日焦點股 | 內地監管機構建議券商暫停在港的RWA代幣化業務

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=BCpSCDnObnQ

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

39.020

異動股

03088

華夏恒生科技

7.810

異動股

01310

香港寬頻

7.650

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 39.020
  • 03088 華夏恒生科技
  • 7.810
  • 01310 香港寬頻
  • 7.650
  • 02828 恒生中國企業
  • 94.660
  • 01347 華虹半導體
  • 59.900
股份推介
  • 02209 喆麗控股
  • 6.810
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.630
  • 目標︰$4.00
  • 02378 保誠
  • 107.500
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 11.910
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.430
  • 目標︰$3.50以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.620
  • 00700 騰訊控股
  • 635.000
  • 00941 中國移動
  • 85.200
  • 00388 香港交易所
  • 435.800
報章貼士
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.920
  • 目標︰--
  • 09878 匯通達網絡
  • 14.540
  • 目標︰$20.00
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 11.340
  • 目標︰$12.50
熱炒概念股
即時重點新聞

23/09/2025 12:06  恒指半日跌254點報26090，百度挫逾7%，石藥、中生跌半成

23/09/2025 11:37  【新股上市】港交所首三季集資額全球第一，德勤再上調全年預測至最多2800億元

23/09/2025 10:54  《Ａ股焦點》英偉達豪擲千億美元投資OpenAI，滬深概念股逆市升

23/09/2025 10:44  《異動股》國泰君安華興資本跌7%，傳內地叫停中資券商RWA代幣化業務

23/09/2025 10:22  國泰(00293)：逾500個航班受颱風影響取消，料服務最快周四起恢復正常

23/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２７億元，買盈富基金沽美團

23/09/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】花旗升滙控、渣打目標價，高盛升中芯目標逾一成

23/09/2025 11:43  《財資快訊》美電升報７﹒７７４５，一周拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股胃納降惟料減息支撐大市 比特幣法案勢掀來季幣價反彈新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 花旗升滙控目標至$118.2渣打$161.1，高盛看中芯$83.5新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

手機相關股｜小米新品發布會，可成股價催化劑嗎？新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

打風．樺加沙逼近︱天文台考慮周三掛八號波，9.24高地達12級颶風，周末雷暴低壓區再現
人氣文章

小薯茶水間

保安局推出過關資訊平台「口岸通」 方便旅客即時查詢各管制站是否繁忙
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

珠海利苑海鮮酒家｜出品頂呱呱．衛生烏媽媽
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

高級粵菜、米芝蓮魯菜強強聯手！山東珍味鱘龍魚筋、經典芙蓉糟溜燕菜、國宴名菜阿膠蔥燒海參，三晚限定四手晚宴！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

登上國際舞台的中國時尚品牌：JNBY、PANE！盤點8+高質小眾單品，入手不後悔！
人氣文章

Beauty

蔡依林的「9點半睡覺美容法」：45歲的凍齡完美狀態，背後全靠自律？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
主婦做家務閃腰 致雙腳麻痹失禁送院！醫生：未及時處理恐永久癱瘓
人氣文章
世界清潔日：清潔減廢，由「家」做起
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/09/2025 12:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/09/2025 12:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/09/2025 12:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/09/2025 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/09/2025
港股 | 午市前瞻 | 港股胃納降惟料減息支撐大市 比特幣法案勢掀來季幣價反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處