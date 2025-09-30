  • 會員
大國博弈
今日焦點股 | 商湯推AI短片創作平台Seko

30/09/2025

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=MrwJTvJGM-k

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,215.53
    -100.54 (-0.217%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,655.51
    -5.70 (-0.086%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,561.72
    -29.43 (-0.130%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升94.459
變動率︰+0.914%
較港股︰+1.35%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升50.925
變動率︰+0.538%
較港股︰-0.63%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌440.238
變動率︰-0.580%
較港股︰-0.40%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌52.653
變動率︰-1.284%
較港股︰-0.75%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升28.185
變動率︰+3.128%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌42.770
變動率︰-1.926%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌131.705
變動率︰-2.339%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌34.805
變動率︰-2.343%
精選美股 More
PFE
輝瑞
按盤價(USD)︰升24.695
變動率︰+3.543%
MRK
默沙東
按盤價(USD)︰升81.310
變動率︰+3.474%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌14.740
變動率︰-3.346%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌136.260
變動率︰-3.744%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/09/2025 12:23 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/09/2025 17:59
即時重點新聞

30/09/2025 16:53  【季結－長牛慢行】刺激需求及反內捲為頭等要務，恒指第四季或回調惟牛市料未完

30/09/2025 16:53  【季結－長牛慢行】料阿里騰訊第四季維持增長，新能源車內捲前景不看好

30/09/2025 17:52  聯交所就優化結構性產品上市制度作諮詢，建議降低衍生權證最低發行價

30/09/2025 11:18  阿里傳70億洽購港島壹號中心13層樓面，文華東方酒店集團:正就潛在出售部分樓面進行討論

30/09/2025 16:08  《新股掛牌》紫金黃金國際(2259)收高逾68%高於開市，每手賺4901元

30/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

30/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】富瑞大升阿里目標近三成，國泰海通勁升百度目標…

30/09/2025 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７８００，一個月拆息較上日微軟至３…

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/10/2025 00:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
