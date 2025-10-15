  • 會員
今日焦點股 | 國務院總理李強強調要持續用力擴大內需

15/10/2025

 

今日焦點股 | 國務院總理李強強調要持續用力擴大內需

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=igQchtZbZSc

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

異動股

異動股

00669

創科實業

90.850

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

160.200

異動股

03750

寧德時代

530.500

即時重點新聞

15/10/2025 09:31  【聚焦數據】內地9月CPI同比跌0.3%大於預期，PPI跌幅收窄至2.3%

15/10/2025 09:20  《新股掛牌》軒竹生物首掛較招股價高逾一倍半，每手大賺8930元

15/10/2025 08:45  《駐京專電》李強主持經濟座談會：持續用力擴內需，提效實施逆周期調節

15/10/2025 09:24  恒指高開273點報25714，科指升77點，阿里小米彈，國壽升2.6%

15/10/2025 08:30  【開市Ｇｏ】鮑威爾暗示縮表接近尾聲，特朗普威脅禁中國食用油，內地擴大內需大循環經濟

15/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８６﹒０３億元，買南方恒生科技沽中芯

15/10/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】大和勁升百度目標七成兼升級至買入，麥格理升騰訊目標一成

15/10/2025 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７６０，隔夜拆息較上日軟２２基點

人氣文章

新聞>財經熱話

內銀股｜資金轉吼高息股內銀股為防守之首選？新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍料恒指於25000點有支持，後市或進入上落格局新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 關稅戰陰霾下企業季績報喜，道指逆市升逾200點新文章
生活
人氣文章

影視娛樂

梁芷珮收假陳奕迅電郵：誘騙個性化交流，緬甸詐騙園區曾扮歌迷拐走粉絲
人氣文章

FOCUS

經濟學獎 | FOCUS | 諾獎破解「增長」密碼，經濟學模型背書「反内捲」
人氣文章

我要退休．羅國森

銀債需求大，宜加碼加年期
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳高級精緻Fusion菜！熟成福建番鴨、炙烤東海黃魚、炭烤黑金鮑，繽紛美味的用餐體驗
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

福岡天婦羅過江龍進駐銅鑼灣！人氣海膽布甸，花虎蝦+A4和牛天婦羅，重現天神街頭熱鬧氛圍！
人氣文章

Fashion

早秋穿搭｜Old fashion 絲巾造型術：現代知性時尚美學，變身潮流感滿滿的 IT girl！
人氣文章
心臟病｜美國迪士尼鬼屋驚傳命案，60多歲女子遊玩突心臟病發不治
人氣文章
乙型流感 │ 今年首宗兒童流感死亡，13歲女生染病7天不治，同學現病徵新文章
人氣文章
知名童星肺腺癌逝終年50歲：7歲成名17歲涉綁架案出獄成導演兼書法家
人氣文章財經熱話15/10/2025
內銀股｜資金轉吼高息股內銀股為防守之首選？
人氣文章
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

