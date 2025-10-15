今日焦點股 | 國務院總理李強強調要持續用力擴大內需
15/10/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=igQchtZbZSc
【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解
15/10/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=igQchtZbZSc
【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解
更多今日焦點股
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-10
2025-10-09
2025-10-08
2025-10-03
2025-10-02
延伸閱讀
15/10/2025 09:31 【聚焦數據】內地9月CPI同比跌0.3%大於預期，PPI跌幅收窄至2.3%
15/10/2025 09:20 《新股掛牌》軒竹生物首掛較招股價高逾一倍半，每手大賺8930元
15/10/2025 08:45 《駐京專電》李強主持經濟座談會：持續用力擴內需，提效實施逆周期調節
15/10/2025 09:24 恒指高開273點報25714，科指升77點，阿里小米彈，國壽升2.6%
15/10/2025 08:30 【開市Ｇｏ】鮑威爾暗示縮表接近尾聲，特朗普威脅禁中國食用油，內地擴大內需大循環經濟
15/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入８６﹒０３億元，買南方恒生科技沽中芯
15/10/2025 08:48 【大行炒Ｄ乜】大和勁升百度目標七成兼升級至買入，麥格理升騰訊目標一成
15/10/2025 11:35 《財資快訊》美電升報７﹒７７６０，隔夜拆息較上日軟２２基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 12:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 12:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 12:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/10/2025 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話15/10/2025
內銀股｜資金轉吼高息股內銀股為防守之首選？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N