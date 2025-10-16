  • 會員
今日焦點股 | 數據指京東截至本月14日中午電品類訂單量增逾70%

16/10/2025

 

今日焦點股 | 數據指京東截至本月14日中午電品類訂單量增逾70%

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=O28-drnfLw4

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,232.15
    -21.16 (-0.046%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,668.85
    -2.21 (-0.033%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,700.88
    +30.80 (+0.136%)
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.747
變動率︰+2.373%
較港股︰-2.85%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升37.068
變動率︰+2.368%
較港股︰-0.09%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.846
變動率︰+2.208%
較港股︰-0.58%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升55.486
變動率︰+2.000%
較港股︰-0.03%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.409
變動率︰+1.969%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.590
變動率︰-0.797%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.665
變動率︰-0.851%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.040
變動率︰-4.673%
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰升247.040
變動率︰+4.421%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌92.415
變動率︰-2.227%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌8.695
變動率︰-2.413%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌135.040
變動率︰-2.540%
即時重點新聞

16/10/2025 17:10  《盤後部署》蔚來電池轉租遭指虛增收入捱告，或將重創股價現不宜急進撈底

16/10/2025 17:50  香港電訊(06823)：仔細審閱美國所發「陳述理由命令」，將向相關機構作出適當回應

16/10/2025 18:35  《新股上市》海西新藥(02637)暗盤收高逾25%，每手賺1085元

16/10/2025 16:56  【企業盈喜】中國財險(02328)料首九個月淨利潤按年增最多60%

16/10/2025 16:35  滙控(00005)：本月28日審議第三季業績及股息

16/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１５８億元，買紫金黃金國際沽中芯

16/10/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】摩通升泡泡瑪特至超配，大摩削中電信目標

16/10/2025 16:25  《財資快訊》美電穩報７﹒７７１８，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 00:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
