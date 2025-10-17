今日焦點股 | 蘋果擬於2026年底或2027年初推首款觸控螢幕Mac電腦
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=G9qC7FvQYEM
【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇
17/10/2025 10:37 《異動股》光伏股跌信義光能挫4%，傳多晶硅收儲平台已成立惟權威人士否認
17/10/2025 09:50 【俄烏開戰】美俄元首商定兩周內舉行布達佩斯峰會，重啟俄烏停火談判
17/10/2025 11:39 《港元利率》一個月拆息創一周高報3.53厘，並連升兩日
17/10/2025 10:01 《異動股》蘋概股齊捱沽比電跌近4%，放棄喬布斯立場蘋果據報計畫推觸屏版MacBook Pro
17/10/2025 09:27 《異動股》蔚來高開近6%，回應GIC收入虛增指控不實，稱2022年已完成獨立內部調查
17/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１５８億元，買紫金黃金國際沽中芯
17/10/2025 08:49 【大行炒Ｄ乜】花旗削美團目標近一成半，伯恩斯坦首予泡泡瑪特跑輸大市
16/10/2025 16:25 《財資快訊》美電穩報７﹒７７１８，隔夜拆息較上日微升至３﹒…
大行報告 | 花旗降美團目標至$117，高盛點評藥明系
