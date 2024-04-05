溫鋼城：16400點強支持，港股次季走勢或轉好先睇萬八關

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

港股次季開局再挑戰萬七關，可惜高位有阻力，加上清明假期前投資者「無心戀戰」，只能穩守16700水平，留意如果由今年低位14794點計算，指數已經失守上升軌道，17000點整數關口仍然近期待的阻力位？第二季最牛情況可上望甚麼水平？紅海衝突不斷，令約60％貨船繞道而行，運費水漲船高，如果情況持續至第2季甚至第3季，航運股可以受益？不過現時航運股估值偏低，若憧憬行業形勢好轉，先決條件為航運股先修復估值？港人北上消費潮衝擊本地餐飲零售業，在剛過去的復活節長假期本港累計逾227萬人次出入境，但2023年業績中，有幾間本地快餐店錄得盈利上漲，皆因滿費降級令更多人光顧快餐？如果想吼入餐飲股，本地薑又有何賣點？

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