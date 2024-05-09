林家亨：港股兩連跌回調幅度仍未夠，投資者現階段要忍手

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股十連升斷纜後上日（8日）再回吐165點，大市波幅只有300點－但守18300點，未有如市場預期下試18200的上升裂口，9日RSI回落至71，指數連日受制18600點，兩連跌已回應十連升走勢？港股4月至今明顯跑贏環球主要市場，這一波行情未結束？還是要退守牛熊分界線？恒指成分中有三成都是科技股，若果大市上升，科技股跟升機會大，即使上日隨市回吐都不算多，對想上車的朋友而言現時仍可逢低布局？阿里巴巴(09988)及京東(09618)今年齊齊取消618預售，不過其實類似活動近乎每月都有，取消活動對兩間公司的影響有多大？

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