林家亨：美國11月減息機會高，料美債息降將刺激恒指向上

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

恒指上日（3日）最多升近250點，一度收復萬八關，但觸及10天線（18016點）後沽壓再現，科技股尾市發力，最終恒指仍可升逾200點，收報17978點。惟目前繼續炒股不炒市，萬八關口阻力仍大？市場關注內地消費稅改革，分析料貴重首飾等可能會率先試點改革，措施對提振內地消費幫助有幾大？中國中免(01880)爆升一成二，利好消息可帶動股價見底回升？波司登(03998)主席高德康向獨立方折讓近一成減持4億股，涉資逾17億，業績公布後相隔一個星期就折讓減持，如何解讀管理層今次舉動？管理層減持難免影響市場信心，上日股價裂口下跌近一成六，終結年初至今的上升趨勢？9天RSI最新見31已逼近超賣水平，市場有過度反應嗎？據報北汽(01958)持股約一成的北汽藍谷與華為合作享界S9已於今年6月量產，北汽股價收市仍彈近7%。北汽藍谷上年淨虧損54億元，已連續四年虧損，累計225億元，可靠享界S9打翻身仗嗎？

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