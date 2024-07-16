黃瑋傑：恒指本周仍有機會挑戰18300點，惟17800點不容有失

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

美國總統候選人特朗普周末遭槍傷後，外圍商品市場現大波幅，隔晚（15日）美股無懼「黑天鵝事件」延續強勢，惟港股受累於內地第二季經濟數據疲弱，上日一度下破萬八點關口，三中全會成大市轉勢唯一希望？如何解決城鄉二元分化問題？內需弱勢恐怕持續一段長時間？「特朗普交易」跡象浮現，是次大選會否重演舊夢？若特朗普再次當選美國總統，對中概股及AH股市場而言有甚麼影響？美國恐再啟加息周期？另一邊廂，無人駕駛概念在內地越見盛行。雖然百度(09888)旗下蘿蔔快跑在武漢可達收支平衡，但僅屬扭虧為盈第一步，往後有持續增加盈利條件嗎？蘿蔔跑安全性成疑，現時市場支持度如何？在中央力推提升新能源車滲透率的同時，無人駕駛網約車又能否同樣受惠？如何判斷市場前景？百度股價上日回吐逾半成，屬上車機會？

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