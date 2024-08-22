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林家亨：恒指8月向下跌幅有限，料美國11月再減息

22/08/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　京東(09618)遭沃爾瑪清倉，拖累新經濟股表現，加上大摩下調恒指至明年中目標位，大市交投淡靜，亦欠缺向上升的催化劑，恒指或需下試17000點？港交所(00388)中期業績略差過市場預期，惟第二季盈利及收入均有改善，反映融資活動回暖？第三季度仍可保持盈利增長嗎？小米(01810)第二季經調整利潤按年增兩成，收入更創歷史新高，業績並無挑剔之處？股價仍有上升空間？新能源車方面，小米毛利率高達15.4％，比小鵬還要高，反映小米在控制營運成本上更得心應手？吉利(00175)中期多賺逾5倍，惟股價績後先升後回有原因？

 

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