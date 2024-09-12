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林家亨：恒指萬七點附近值博率高，為趁低吸納最後機會

12/09/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／ 華夏基金(香港)高級經理 李星宇

 

　　美國8月整體CPI按年及按月升幅均符合市場預期，核心CPI按年升幅維持3.2％，但按月升幅意外加快至0.3％，再惹滯脹憂慮？港股上日（11日）一度失守萬七大關，最多跌約270點，不過尾市跌幅收窄，收市亦重上17100點樓上。目前恒指牛熊證街貨比例為60比40，於17000至17099點殺牛後，下一個重貨區下移至16800至16899點，恒指有機會再下試16600水平覓支持？兩大鋰礦龍頭天齊鋰業(09696)和贛鋒鋰業(01772)逆市向上，分別飆13％及9％。瑞銀報告指，寧德時代已決定暫停在江西的鋰雲母業務，將會令中國碳酸鋰月產量減少8％，減產消息對可支持鋰價見底回升嗎？鋰業股又適宜撈底嗎？

 

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