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溫傑料恒指高位未見，惟短線於18500點附近或有阻力

23/09/2024

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　離岸人民幣走強下，港股上周五（20日）連升第六日，兼創三個月高位，大市全周波幅累計已逾千點，港股有望擺脫上落市格局抑或只是假突破？大市成交明顯增加，除北水回歸助力外，市場亦憧憬美國減息後有熱錢流入港股？據報中央正考慮進一步允許上海及北京等一線城市，放寬非本地居民買家的限購政策，亦考慮在因城施策前提下，結束對首套房及二套房的區別，減少第二套的首付金額及降低房貸利率，料對刺激樓市的作用有多大？傳美國參議院軍事委員會最新發布的《國防授權法》修正案中，並無涵蓋《生物安全法案》，藥明系等CRO股份上周五急飆，惟相關政治風險尚未消除？

 

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