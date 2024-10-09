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熊麗萍：恒指消化10月升幅屬健康調整，北水有換馬跡象

09/10/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍 

 

　　A股十一假期復市後曾急升逾一成，其後升幅明顯收窄，上證指數收市升逾4％，與港股走勢分化，恒指一度跌逾2300點，低見20762點，最終收跌2172點，報20926點，成交突破6000億，創新高，發改委會議無驚喜，料港股後市繼續調整？國家稅務總局數據顯示，國慶假期消費相關行業，日均銷售收入同比增25.1％，一眾旅遊相關股上日（8日）跟隨住大市回調，加上短期內未有長假期炒作，暫時不宜沾手？中遠海控(01919)發盈喜，預計首三季純利急升近2.9倍，主要受惠於旺季出貨量及運價上升，股價上日逆市升逾1％，其估值及股息率仍吸引嗎？航運股前景如何判斷？

 

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