黃瑋傑：DeepSeek成Game Changer，留意後續對晶片股及AI相關股影響

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

內地AI公司DeepSeek釋出開源大型語言模型V3及R1正式版，據報成本低但性能媲美OpenAI，被形容做「AI界的拼多多」，引發市場憂慮科技股估值過高，美國重磅科技股全線插水，AI晶片龍頭Nvidia隔晚急瀉近17％，市值蒸發近5900億美元，DeepSeek會成為美股「黑天鵝」嗎？市場憂慮開發成本降低令AI晶片需求減少，港股一眾晶片股急插，中芯(00981)跌逾7％最傷，相關消息對中芯既打擊有多大？AI應用普及應用有望普及，港股AI概念股有炒作，水位還有多少？

港股方面雖然連續兩日都企穩2萬關，但過去一個月多次上試20200點都無功而還，長假期後不排除有回調壓力？

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