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溫鋼城：恒指支持位19260點，上方阻力位22500點，續留意北水動向

11/04/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　美國早前暫緩對除中國以外國家的新關稅，不過隔晚（10日）又再稱對華總關稅率應是145％，以及再增小型包裹稅率，消息令美股於「大奇蹟日」過後即迎來「大跌日」。另外，美國上月CPI按月有下跌跡象，6月減息是否米已成炊？

 

　　而港股周四反彈，高開545點後，升幅曾擴至逾900點，不過收市就彈少截，收報20681點，升417點，成交接近4000億元，散戶要把握彈市逃生門？最新大市支持位又睇邊？

 

　　早前曾插至70.05元的滙控(00005)，大摩對其發表了報告，指未來約兩周股價或可跑贏大市，因此大升對其目標價至83元。不過以目前環球經濟而言，揀吼入國際金融股仍有着數嗎？

 

　　另外，商湯(00020)發布新一代日日新SenseNova V6/V6 Reasoner，其擁有多模態全局記憶，更支持10分鐘影片理解及深度推理，有冇睇頭？

 

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