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溫傑：恒指若企穩100天線(約21388點)，可續向22600點補裂口

28/04/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　內地上周五（25日）召開中共中央政治局會議指出，適時降準降息、加大力度支持實體經濟，對受關稅影響較大的企業提高失業保險基金穩崗返還比例。惟會議內容並未提及太多提振經濟措施的具體細節，屬於意料之內？

 

　　國家發展改革委副主任、商務部副部長、人民銀行副行長將於周一（28日）上午舉行新聞發布會，介紹穩就業穩經濟措施，政策憧憬可助港股更上一層樓嗎？港股上周五（25日）最多升358點，高見22267點，並重上廿天線（約21881點），下方100天線（(21362點）已有支持？另外，溫傑亦會分析內險股首季業績。

 

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