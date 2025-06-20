溫鋼城：恒指支持位先睇22460點，下半年資產配置必備高息股

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

美聯儲局指不急於減息，加上中當局勢持續緊張，港股周四（19日）低開90點後，表現全日向下，最終收報23237點，跌472點，成交2200億元。藍籌股幾乎全軍覆沒，僅2隻股份有得升。中東戰火一日唔收火，港股亦難獨善其身？支持位再向下睇咩位？而家仲可以入反向ETF作對沖嗎？

科網股成跌市重災區，ATMXJ介乎跌1％至3％，當中有意拓酒店旅遊業務的京東(09618)收報124.7元，已連跌第2天。而出行股亦受壓，攜程(09961)跌4％，呢啲消息對出行相關股會有幾耐影響？而適逢旅行旺季將至，呢啲股短期仲可否沾手？

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