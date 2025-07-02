熊麗萍：恒指下半年有機會上試26000點水平，科網股首選阿里巴巴

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股周一（30日）為月結兼半年結，低開9點後走勢持續向下，最終收市報24072點，跌211點，全日成交2422億元，而恒指上半年共升4012點，升幅有20％，下半年有望維持升勢？倉位又要點部署？





新消費股周一造好，股份拋售壓力較預期細的老鋪黃金(06181)重返「金牛股」，收市時報1008元，升近15％，而同屬新消費F4的泡泡瑪特(09992)升3％收市，總計上半年老鋪黃金及泡泡瑪特分別有3.3倍及2倍的升幅，下半年呢啲股份可以續睇好？





新股藍思科技(06613)於6月30日至7月4日招股招股價介乎17.38元至18.18元，每手200股，一手入場費3672.7元，呢隻又抽唔抽得過？

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