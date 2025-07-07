溫傑：《大而美法案》生效料對港股影響不大，恒指短期區間23400至24500點

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國總統特朗普於上周五（4日）的美國國慶日正式簽署通過《大而美法案》，法案對美國經濟有何影響？港股上周五表現全日向下，收市時報23916點，跌153點，成交額2678億元，總結全周跌368點。不過近日港匯多次觸弱方兌換保證，加上本周關稅方面或有新消息，另外，白宮確定8月1日起徵關稅，美股、港股後市如何走？

科網股上周五普遍向下，當中發行CB的阿里巴巴(09988)跌1％收市，而另外TMXJ分別跌約1％，可趁低吸？而泡泡瑪特(09992)逆市反彈逾1％，有指北京泡泡瑪特城市樂園6月預訂量按年增6倍，而股價處於保歷加中軸線以下，現時是吸納好機會嗎？

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