林家亨：港股現階段屬健康調整，回調至保歷加通道中軸線（約24700點）可買貨

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

美國聯儲局宣布續維持利率不變，不過主席鮑威爾於會後發言則偏鷹，表示未有對9月減息作任何決定，息口去向將會如何？而隔晚美股個別發展，不過市底仍強？





港股周三（30日）為期結日，低開189點後全日向下，最多曾跌442點，低見25082點，最終收市仍跌347點，報25176點，成日額3196億銀。恒指仍未抖完氣？好淡友邊面勝算高？另外，中共中央政治局召開會議，決定10月召開四中全會，而是次會議中稱落實積極財務政策及適度寬鬆貨幣政策，這可成為大市其中的憧憬因素？





滙控(00005)公布了業績，表現差過市場預期，當中次季稅前按年少賺29％至63億美元，派息每股10美仙，同時公布擬展開30億美元的股份回購計劃，而股價績後跌逾3％兼失紅底收市，報96.95元，不過股價向下會反而係趁低買入的好機會嗎？





寧王(03750)亦派績，中期多賺33％至約305億元人民幣，業績又收貨？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他普拉達相關新聞：

普拉達 | 中期盈利遜預期，大行齊降目標股價插逾一成仍未宜撈？

大行報告 | 滙控、恒生、理想、寧德、新東方及石藥最新評級/目標價

普拉達(01913) 中期盈利近4億歐元，升0.6%，不派息

其他美團相關新聞：

美團 | 傳已遭南非股東減持，疊加外賣戰未停歇，美團再插逾4%未宜博反彈？

《京城近觀》外賣大戰拚到廚房，京東「七鮮小廚」首店開業

《異動股》美團低開３％，傳已遭南非股東減持套現２﹒５億美元

美團據報近期遭南非Ｎａｓｐｅｒｓ減持套現共計２﹒５億美元





送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好