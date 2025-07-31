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林家亨：港股現階段屬健康調整，回調至保歷加通道中軸線（約24700點）可買貨

31/07/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　美國聯儲局宣布續維持利率不變，不過主席鮑威爾於會後發言則偏鷹，表示未有對9月減息作任何決定，息口去向將會如何？而隔晚美股個別發展，不過市底仍強？


 
　　港股周三（30日）為期結日，低開189點後全日向下，最多曾跌442點，低見25082點，最終收市仍跌347點，報25176點，成日額3196億銀。恒指仍未抖完氣？好淡友邊面勝算高？另外，中共中央政治局召開會議，決定10月召開四中全會，而是次會議中稱落實積極財務政策及適度寬鬆貨幣政策，這可成為大市其中的憧憬因素？


 
　　滙控(00005)公布了業績，表現差過市場預期，當中次季稅前按年少賺29％至63億美元，派息每股10美仙，同時公布擬展開30億美元的股份回購計劃，而股價績後跌逾3％兼失紅底收市，報96.95元，不過股價向下會反而係趁低買入的好機會嗎？


 
　　寧王(03750)亦派績，中期多賺33％至約305億元人民幣，業績又收貨？

 

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