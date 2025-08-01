溫鋼城：港股24400至24500點有密集支持，此水平可分段吸納股份

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

美國最新公布全球關稅稅率，當中加拿大、瑞士被徵重稅，與中國的關稅稅率仍在討論當中，對環球股市將有何影響？



港股周四（31日）為月結日，早上低開194點即失兩萬五關，加上內地製造業PMI連續4個月處於收縮區間，A股表現向下，恒指收市時仍未能收復兩萬五大關，收報24773點，跌403點，全日成交3206億元，總結7月共升701點。今個月又有何部署策略？



渣打(02888)公布了業績，第二季列賬基準除稅前溢利按年升44％至22.8億美元，按固定匯率則按年升48％，好過市場預期，中期息增至12.3美仙，同時宣布進一步回購13億美元股份，股價績後反覆向下，跌1％收市，業績市場唔收貨，定係趁股價走高出貨？



有傳英偉達(US.NVDA)被網信辦約談，因有指其算力晶片股有安全問題，當中涉及H20晶片漏洞安全風險，中資晶片股周四逆市造好，中芯(00981)、華虹(01347)均升逾1％收市，不過要把握最後逃生門？

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