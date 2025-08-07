林家亨：港股料可守住保歷加通道中軸水平，現階段買貨風險不大

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股周三（6日）低開38點後，曾一度升至最高見過25002點，惟其後升幅收窄，收市時未能守住25000點大關，報24910點，僅升8點，全日成交2152億元，不過仍錄得3日連升，短期阻力位看甚麼水平？兩萬五關攻防戰仲會打到何時？





美國總統特朗普指將對晶片徵100％關稅，除非晶片商於美國設廠，如何左右中資晶片股走勢？





國泰(00293)上日公布了業績，中期盈利按年升約1％，至逾36億元，收入方面則按年增逾9%至大約543億元，不過旗下香港快運上半年按年轉蝕逾5億元，國泰績後跌近一成，係業績太差，定係散戶借勢出貨？股份回到咩位抵買？

